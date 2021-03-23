اليوم السابع
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المباحث تكثف تحرياتها حول العثور على شخص غريب بواقعة مصرع طفلتين بشبرا

الثلاثاء، 23 مارس 2021 01:29 م
المباحث تكثف تحرياتها حول العثور على شخص غريب بواقعة مصرع طفلتين بشبرا سيارة اسعاف - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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يكثف رجال المباحث بقسم أول شرطة شبرا الخيمة، تحرياتهم حول العثور على شخص غريب فى واقعة مصرع طفلتين داخل شقتهما نتيجة تسريب الغاز، بينما أصيبت والدتهما، وتم نقلها مع ذلك الشخص إلى المستشفى لإسعافهما.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن الواقعة بدأت عندما تلقت شرطة النجدة بلاغا بتسريب رائحة غاز من شقة بمنطقة شبرا الخيمة، حيث انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين وجود طفلتين متوفتين نتيجة اختناقهما بسبب تسريب الغاز، بينما تم العثور على أمهما وشخص غريب فى إحدى غرف الشقة مصابيين، وتم نقلهما إلى المستشفى، ووضعهما تحت تصرف النيابة العامة.


شبرا الخيمة

تسريب الغاز

اخبار الحوادث

حادث شبرا

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