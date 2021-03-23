اليوم السابع
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العالم فى خطر.. ملايين البشر يفتقدون المياه.. إنفوجراف

الثلاثاء، 23 مارس 2021 06:10 م
العالم فى خطر.. ملايين البشر يفتقدون المياه.. إنفوجراف فقدان المياه حول العالم

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المياه هى الحياة.. فهى أساس بقاء الكائنات الحية على وجه الأرض. هى عماد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والطاقة وإنتاج الغذاء، هى أيضا من مسألة حقوق الإنسان  ففى حين يزداد تعداد سكان العالم، تزداد الحاجة إلى خلق توازن بين جميع المتطلبات التجارية من  موارد المياه.

 

ومع التغير المناحى وزيادة عدد السكان على مستوى العالم مقارنة بموارد المياه الثابتة يعانى أكثر من مليارى شخص على مستوى العالم من شح المياه وعدم توافر المياه النظيفة الصالحة للشرب.

العالم فى خطر.. ملايين البشر يفتقدون المياه
العالم فى خطر.. ملايين البشر يفتقدون المياه

 

شح الموارد ووزيادة السكان ليس فقط هو السبب، وإنما أدى الإسراف فى استخدام المياه وعدم الوعى بأهميتها إلى تفاقم المشكلة، بالإضافة إلى استخدام الطرق التقليدية التى تؤدى إلى إهدار كميات كبيرة من المياه.


التغير المناخى

حقوق الانسان

حروب المياه

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