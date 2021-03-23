التضامن تبدأ صرف منحة الطلاب المتفوقين فى 10 جامعات حكومية

كتب مدحت وهبة

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ببدء صرف المنحة الشهرية للطلاب المتفوقين فى 10 جامعات حكومية، بالتعاون مع الجمعية الشرعية، وبدأ الصرف لـ25 طالبًا فى كل جامعة من جامعات " القاهرة وعين شمس والاسكندرية والمنصورة والمنوفية والزقازيق والفيوم وبنى سويف وجنوب الوادى والوادى الجديد"، فى 5 كليات علمية هى الطب والصيدلة والهندسة والزراعة والعلوم.، حيث يحصل كل طالب على ألف جنيه شهريا، كما سيتم توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحمل تكاليف أبحاث الطلاب ومشاركاتهم في المؤتمرات العلمية وغيرها من المصروفات النثرية حتى يتم تخرجهم من الجامعات.





كما سيتم دعم 100 طالب ماجيستير ودكتوراه بإجمالى 25 ألف جنيه كمنحة من الوزارة لكل باحث مع صرف مكافأة مالية قدرها 1000 جنيه شهرياً وتمتعهم بنفس المزايا الصحية والعلمية بغرض الاستثمار فى البحث العلمي.





كانت وزارة التضامن الاجتماعى قد وقعت بروتوكول بهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشرى من خلال تقديم كافة سبل الدعم للمتفوقين من طلاب كليات الطب والصيدلة والهندسة والزراعة في 10 جامعات فى مصر، سواء كان هذا الدعم في شكل دعم مالي شهري أو تأمين صحي أو تمويل أبحاث ومشاركة في مؤتمرات دولية أو غيرها من الخدمات التي تساهم في إستكمال المسار العلمي للطلاب المتفوقين.