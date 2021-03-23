"البيطريين": مراجعة قانون مزاولة المهنة وتطوير 1793 وحدة بيطرية ضمن "حياة كريمة"

دمياط معتز الشربينى

قال الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين فى مصر، إن النقابة تتواصل حاليا مع نواب البرلمان لإنجاز قانون الطب البيطرى الجديد.

وأضاف الدكتور خالد سليم فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن قانون الطب البيطرى الجديد يناقش مزاولة المهنة ويتغلب على كثير من المشاكل والمعوقات التى كانت تواجه 73.500 من العاملين بالمهنة، مشيرا إلى بحث إمكانية إدراج البيطريين فى كادر المهن الطبية، مؤكدا أن القانون الجديد يواكب العصر ويتم مناقشته من خلال لجان مراجعة التشريعات.

وأكد نقيب بيطرى مصر أنه تم تحديد 1793وحدة بيطرية جارى تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف أنه تلقى وعدا من وزير الزراعة للتنسيق مع وزير التنمية المحلية لإنهاء إجراءات تراخيص العيادات البيطرية المعطلة، وأشار إلى أنه يوجد 1400 زميل تقريبا يعانون من تعليق التراخيص الخاصة بالمراكز والعيادات البيطرية الخاصة بهم بسبب المحليات.

وأضاف خالد سليم إنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة على تكثيف الإشراف على مزارع الإنتاج الحيوانى من خلال محتوى علمى لإدارة هذه المزارع ووجود تعاقد مع المربى حماية لقطيع المزرعة.

وأكد نقيب البيطريين أن النقابة تعكف على توفير دورات تدريبية مكثفة فى كافة المجالات لأبناء مهنة الطب البيطرى وذلك من خلال دورات أكاديمية أو حقلية أسبوعيا، فى إطار الاهتمام بالجانب العلمى.

وأضاف خالد سليم: أن تطوير مراكز تجميع الألبان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع قومى يهدف إلى سد الفجوة الاستيرادية فى إنتاج الألبان مؤكدا على دعم هذا الجانب ومشاركة البيطريين بشكل أكبر من خلال توفير قروض للأطباء بنسبة 5٪ ضمن مبادرة البنك المركزى بهدف توفير فرص عمل للبيطريين فى هذا المجال.

جاء ذلك على خلفية لقاء نقيب بيطربين مصر مع أعضاء نقابة البيطريين بدمياط فى نادى الحكمة برأس البر.