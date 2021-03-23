البيئة تعلن الانتهاء من تشغيل مصنع لتدوير المخلفات بالإسماعيلية العام الجارى

كتبت آية دعبس

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الحكومة تسعى لتنفيذ نماذج تجريبية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بعدد من المحافظات التى شارفت بنيتها التحتية على الانتهاء، لتعطي بارقة أمل للمواطن بإمكانية القضاء على مشكلة المخلفات، ومنها محافظة الإسماعيلية لقرب اكتمال البنية التحتية بها، مما سيساعد على تنفيذ نموذج تجريبى لعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات.

وأوضحت ياسمين، فى بيان، أنه سيتم دعم محافظة الإسماعيلية بعدد6 محطات وسيطة متحركة خلال هذا العام، والانتهاء من تشغيل مصنع التدوير، إلى جانب الدفع باعداد خلية دفن جديدة فور الموافقة على الموقع من خلال دور الوزارة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في الموافقة على التصميمات الفنية.

وأشادت وزيرة البيئة، خلال زيارتها اليوم لمحافظة الإسماعيلية، واجتماعها باللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالإجراءات التى اتخذتها محافظة الإسماعيلية فى نظافة الشوارع، موضحه أن زيارة اليوم تأتى في إطار الدور التخطيطى والتنظيمى لوزارة البيئة في إدارة المنظومة، حيث اعدت المخطط الأول للمنظومة بالمحافظة في 2018/2019، ومع قيام وزارة التنمية المحلية بالجزء التنفيذي للبنية التحتية ظهرت بعد التحديات التي تطلبت تحديث المخطط لمواجهتها والتواءم معها.

وشددت الوزيرة، على أن قانون المخلفات الجديدة يساعد العاملين غير الرسميين بقطاع المخلفات الصلبة على تقنين أوضاعهم، حيث يتطلب حصولهم على ترخيص بمزاولة المهنة حتى لا ترقع عليهم الغرامات فور تطبيقها، موضحة أن وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي نجحا في إطلاق قاعدة بيانات تمكن هؤلاء العمال من تسجيل بياناتهم وقام بالفعل عدد 4020 عامل بتسجيل بياناتهم من منشأة ناصر و15 مايو، كما تعمل وزارتي التضامن الإجتماعي والقوي العاملة على منحهم مسمى وظيفي وحوافز اجتماعية وصحية. هذا الى جانب توعية المواطنين بالمنظومة وقيام منظمات المجتمع المدنى بدورهم في ذلك.

ومن جانبه، أشاد محافظ الاسماعيلية بتعاون وزارة البيئة في إدارة المخلفات، مؤكدا أن هناك تقدم ملحوظ في المنظومة نتيجة المتابعة الدائمة أثناء التنفيذ وتعاون كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى المحطات الوسيطة ومصنع إدارة المخلفات.

وأشار المحافظ أنه تم الاتفاق علي تطبيق تجربة الجمع المنزلي بحي من الأحياء بنطاق المدينة استعدادا لتعميمها بكافة أنحاء المحافظة وتوفير كافة آليات النجاح مع تقدير التكاليف وعمليات الفرز وتذليل كافة المعوقات لحصد نتيجة التجربة يوليه القادم 2021 .