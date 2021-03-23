احتراق سقف منزل بالدقهلية بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط سلك ضغط عالى

الدقهلية _ فريق المحافظات

شب حريق هائل بمنزل بناحية مركز الستاموني، بمحافظة الدقهلية، نتيجة سوء الأحوال الجوية.

تلقى اللواء رافت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطه الستامونى من دائرة شرطة النجدة، بنشوب حريق بمنزل كائن بعزبه الشيخ محمد دائره المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط قوات الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق، وأهميته وبالفحص تبين نشوب حريق بسقف منزل مكون من طابق على مساحة 70 متر، مشيد بالبلوك ومسقوف بالأخشاب، ملك المدعو عصام ع 36 سنة عامل، ونجم عن ذلك إحتراق سقف المنزل، ولم ينجم عنه ثمة إصابات.

وبسؤال مالك المنزل علل سبب الحريق بسقوط كابل كهرباء ضغط عالى، على كمية من الهيش بجوار المنزل، واشتعال النيران بهم وتطاير الشرار لسطح منزله، نتيجة سوء الأحوال الجوية وارتفاع سرعة الرياح ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وبسؤال الفني عماد رشاد 41 سنة رئيس هيئة كهرباء الستاموني، ومقيم مركز بلقاس، أيد ذات المضمون، وتم إصلاح العطل في حينه، وتم إخطار الأدلة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر 710 لسنة 2021 إداري مركز الستاموني، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.