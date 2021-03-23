اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مارس 2021 03:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إسرائيل تجرى تجارب على منظومة دفاعية جديدة للتصدى لصواريخ بالستية

الثلاثاء، 23 مارس 2021 02:11 م
إسرائيل تجرى تجارب على منظومة دفاعية جديدة للتصدى لصواريخ بالستية منظومة صاروخية - أرشيفية
كتب- هاشم الفخراني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الصناعات الجوية الإسرائيلية استكملت، سلسلة تجارب ناجحة على منظومة "باراك" والتى قامت فى إطارها باختبار قدراتها للتصدى لصواريخ باليستية.

 

وأوضحت الصحيفة أن الصاروخ المستخدم فى المنظومة الجديدة هو  "باراك ER" " والذى تم تطويره فى الصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية، حيث إنه قادر على اعتراض تهديدات فى نطاق واسع ضمن دائرة نصف قطرها 150 كلم.

 

وأكدت الصحيفة أن هذا الصاروخ يتم إطلاقه بصورة عمودية، ولديه محرك يزيد السرعة، ورأس فيه رادار متطور.

 

وأشارت الصحيفة إلى المنظومة الصاروخية تهدف إلى دمج عدد من الصواريخ الاعتراضية في قاذفة واحدة للتصدي للصواريخ المستهدفة لمنشآت حيوية.

 

وكانت إسرائيل قد اختبرت الأسبوع الماضى منظومة الصواريخ الدفاعية "القبة الحديدية"، التى تتصدى للصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.


إسرائيل

تل أبيب

القدس المحتلة

منظومة صواريخ

صواريخ بالستية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انتخابات جديدة فى إسرائيل اليوم تحدد مستقبل نتنياهو السياسى

الثلاثاء، 23 مارس 2021 05:00 ص

خارجية فلسطين تطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائمها وتوفير حماية لـ"الجنائية الدولية"

الإثنين، 22 مارس 2021 03:07 م

إسرائيل تقرر استئناف الرحلات الجوية من وإلى جميع الوجهات

السبت، 20 مارس 2021 12:35 م

فى الذكرى الـ32 لتحرير طابا.. كيف تمكنت مصر من استعادة أراضيها كاملة؟.. تفنيد رواية إسرائيل لسرقة جزء من سيناء.. وتقديم 29 خريطة بأحجام مختلفة تثبت الملكية المصرية لطابا بينها 10 من الأرشيف الإسرائيلى نفسه

الخميس، 18 مارس 2021 03:00 م

سوريا تتهم إسرائيل بتنسيق اعتداءاتها مع التنظيمات الإرهابية

الخميس، 18 مارس 2021 09:51 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة