إسرائيل تجرى تجارب على منظومة دفاعية جديدة للتصدى لصواريخ بالستية

كتب- هاشم الفخراني

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الصناعات الجوية الإسرائيلية استكملت، سلسلة تجارب ناجحة على منظومة "باراك" والتى قامت فى إطارها باختبار قدراتها للتصدى لصواريخ باليستية.

وأوضحت الصحيفة أن الصاروخ المستخدم فى المنظومة الجديدة هو "باراك ER" " والذى تم تطويره فى الصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية، حيث إنه قادر على اعتراض تهديدات فى نطاق واسع ضمن دائرة نصف قطرها 150 كلم.

وأكدت الصحيفة أن هذا الصاروخ يتم إطلاقه بصورة عمودية، ولديه محرك يزيد السرعة، ورأس فيه رادار متطور.

وأشارت الصحيفة إلى المنظومة الصاروخية تهدف إلى دمج عدد من الصواريخ الاعتراضية في قاذفة واحدة للتصدي للصواريخ المستهدفة لمنشآت حيوية.

وكانت إسرائيل قد اختبرت الأسبوع الماضى منظومة الصواريخ الدفاعية "القبة الحديدية"، التى تتصدى للصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.