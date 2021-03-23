إحالة المتهم بالفعل الفاضح فى المترو للمحاكمة الجنائية

كتب كريم صبحى

أمرت النيابة العامة، بإحالة المتهم بارتكاب فعل فاضح علنا فى إحدى عربات مترو الأنفاق للمحاكمة الجنائية.

كانت «النيابة العامة» قد استمعت إلى فتاة شهدت برؤيتها يوم 13 مارس الجارى حال استقلالها مترو الأنفاق إتيانَ المتهم فعلًا فاضحًا علنًا، فصورته بهاتفها وغادرت عربة القطار، وقدمت المقطع المصور إلى «النيابة العامة»، فتبينت من مشاهدته الفعل الفاضح الذي أتاه المتهم، فطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وصولًا لتحديد مرتكبها، وأسفرت عن تحديد هويته، وعلى ذلك أمرت «النيابة العامة» بضبطه وإحضاره.

وباستجوابه أَنكر ما أُسند إليه من اتهام مُدعيًا إصابته باضطرابات نفسية، وتبينه عقب استيقاظه من النعاس بالقطار عدم إحكام غلق ملابسه السفلية، فأحكم غلقها دون الالتفات إلى الفتاة المُبلِّغة. وإزاء رجحان سلامة قوى المتهم العقلية خلال إجراءات التحقيق وفي إطار استكمالها أمرت «النيابة العامة» بحبسه احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات.