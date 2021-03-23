اليوم السابع
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أمن المنافذ يضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير

الثلاثاء، 23 مارس 2021 12:08 م
أمن المنافذ يضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط قضيتين أبرزها بضائع أجنبية الصنع، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 22 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح.

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط (1268) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (198) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط (3) قضايا هجرة غير شرعية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 

 


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