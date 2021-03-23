اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مارس 2021 05:40 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"أبجديات الحوار".. أول مطوية من إصدارات المركز الدولى لحوار الأديان والثقافات

الثلاثاء، 23 مارس 2021 04:16 م
"أبجديات الحوار".. أول مطوية من إصدارات المركز الدولى لحوار الأديان والثقافات المركز الدولى لحوار الأديان والثقافات "سلام"
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت وزارة الأوقاف، عن صدور أول مطوية من إصدارات المركز الدولى لحوار الأديان والثقافات "سلام" بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان: "أبجديات الحوار"، مؤكدة أنها ستعلن قريبًا عن أهم أنشطة المركز، وأهم إصداراته، وهو أبرز توصيات مؤتمر حوار الأديان والثقافات الذى نظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يومى "13 و14" مارس الجارى.
 
وأعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق قرار، بإنشاء مركز دولى لحوار الأديان والثقافات بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، بناءً على رغبة وطلب وفود وأعضاء مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الحادى والثلاثين بعنوان: "حوار الأديان والثقافات"، حيث أكد الوزير، أنه سيتم التنسيق لاحقًا مع وزارة الخارجية المصرية للتنسيق مع نظيراتها بمختلف دول العالم بشن عضوية هذا المركز.
 
وفيما يلى مطوية "أبجديات الحوار" أول مطوية من إصدارات المركز الدولى لحوار الأديان والثقافات: 
 
مطوية أبجديات الحوار
مطوية أبجديات الحوار
الصفحة الأولى من مطوية أبجديات الحوار
الصفحة الأولى من مطوية أبجديات الحوار

 

الصفحة الأولى من مطوية أبجديات الحوار
الصفحة الثانية من مطوية أبجديات الحوار
الصفحة الثالثة من مطوية أبجديات الحوار
الصفحة الثالثة من مطوية أبجديات الحوار

 

الصفحة الرابعة من مطوية أبجديات الحوار
الصفحة الرابعة من مطوية أبجديات الحوار
الصفحة الأخيرة من مطوية أبجديات الحوار
الصفحة الأخيرة من مطوية أبجديات الحوار
 

الأوقاف

المركز الدولى لحوار الأديان والثقافات

حوار الأديان والثقافات

اخبار الأوقاف

الحوار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المشاركون بمؤتمر حوار الأديان: نسعى للتعاون مع الأوقاف لمواجهة الفكر المتطرف

الإثنين، 15 مارس 2021 03:53 م

إصدار "وثيقة القاهرة للحوار" وتأسيس مركز حوار الأديان والثقافات بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة.. وزير الأوقاف يعلن توصيات المؤتمر الدولى لحوار الأديان بحضور ممثلين من 35 دولة.. صور

الأحد، 14 مارس 2021 09:09 م

وزير الأوقاف لوفود مؤتمر حوار الأديان: مستعدون لتدريب أئمة أى دولة بالأكاديمية الدولية

الأحد، 14 مارس 2021 01:17 م

الأوقاف تعلن توصيات المؤتمر الدولى لحوار الأديان اليوم

الأحد، 14 مارس 2021 07:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة