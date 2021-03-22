وسائل إعلام تتوقع سماح اليابان بدخول بعض المتطوعين الأجانب للألعاب الأولمبية

رويترز

قالت وسائل إعلام يابانية اليوم الاثنين، إن السلطات اليابانية ربما تسمح بمشاركة عدد محدود من المتطوعين الأجانب في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة رغم قرارها بحظر دخول المشجعين الأجانب أراضيها خلال الدورة.

وتحدثت التقارير عن إمكانية السماح بحضور نحو 500 متطوع من الخارج.

ويلعب المتطوعون دورا بارزا في كل دورة أولمبية وحاليا ينتظر نحو 110 آلاف متطوع موافقة اللجنة المنظمة على مشاركتهم في الدورة الصيفية التي من المقرر أن تنطلق في 23 يوليو.

ورغم اتجاه اللجنة المنظمة والحكومة اليابانية للاستغناء عن خدمات نحو ألفي متطوع من الخارج قالت صحيفة طوكيو شيمبون اليومية نقلا عن عدة أطراف قريبة من هذا الأمر قولها إن الدولة المضيفة ربما توافق رغم ذلك على مشاركة نحو 500 متطوع أجنبي يتمتعون بخبرات أو مهارات خاصة في الألعاب.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمنظمي الدورة للتعليق على ما ورد في تقرير الصحيفة.