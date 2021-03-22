مستشفى الأقصر العام تعلن خروج 30 حالة تعافى من كورونا خلال 48 ساعة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن مستشفى الأقصر العام، بقيادة الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، عن خروج 30 حالة عقب تعافيهم من فيروس كورونا داخل قسم العزل المخصص لحالات كورونا ، وسط فرحة بين فريق العزل بالمستشفى بقيادة الدكتور خليل أبو زيد نائب مدير مستشفي الأقصر العام ومدير عزل وعنايات الأقصر العام.

ومن جانبه، قال الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر العام، فى بيان صحفى، إن المستشفى تقوم بإجراء عملية فرز المصابين والتى تظهر عليهم الأعراض فى غرفة خاصة للعزل، وبعد عمل التحاليل والأشعة يتم نقله إلى قسم العزل من خلال ممر مخصص لحالات العزل، موضحاً أن جميع حالات العناية المركزة المصابة بفيروس كورونا يتم متابعتهم من خلال فريق عزل بإشراف كل من الدكتور أحمد صالح والدكتور حسين سيد والدكتور أبانوب رفعت أخصائين بالعزل، وقدم الدكتور خلف عمر مدير المستشفى، الشكر إلى المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور بكرى عبد الستار منسق عام مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر، على ما يقدموه من دعم للمستشفى وللطاقم الطبى بالمستشفى.

وناشد الدكتور خليل أبو زيد نائب مدير مستشفي الأقصر العام ومدير عزل وعنايات الأقصر العام، كافة المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية والتباعد الاجتماعى بين المواطنين واستخدام الصابون والمطهرات وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، أنه سوف يتم التعامل بكل حزم لكل من يخالف تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة العدوى بكورونا، وحذرت المواطنين وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الأفراد والمواطنين المخالفين للإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأكدت مديرية الصحة بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه يمنع تماماً أية زيارات منزلية للحالات المصابة بفيروس كورونا، والتي تؤدي إلي انتشار العدوي في بؤر ومناطق عدم الإلتزام مما قد يؤدي إلي إتخاذ إجراءات مشددة بتلك المناطق، وعليه أيضاً تؤكد وتحذر صحة الأقصر جميع أفراد الشعب بشكل عام بوجوب إستمرار تطبيق كافة الدواعي الإحترازية والوقائية من إرتداء الكمامات وغسيل الأيدي ‏مع التطهير المستمر، وكذلك ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي لأن هذا يعد واجب وطني إلزامي علي الجميع لحمايه الافراد والوطن بدون تهاون.