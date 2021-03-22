ضبط موظفين بمحليات الجيزة مكنوا مواطنا من بناء عقار 11 طابقا بالزراعات

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدى لجرائم الرشوه واستغلال النفوذ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيـام (3 من موظفى إحدى الوحدات المحلية بمحافظة الجيزة) بإستغلالهم موقعهم الوظيفى والإخلال بمقتضيات الوظيفة العامة والتواطؤ مع أحد الأشخاص وتمكينه من الحصول على رخصة بناء لإنشاء مجمع سكنى مكون من برج سكنى عبارة عن (جراج – أرضى- أحد عشر دوراً سكنياً) على أرض زراعية متخللات "داخل الحيز العمرانى" كائنة بمنطقة المنيب بالجيزة.

قررت اللجنة التى (ضمت الموظفين المشار اليهم) الموافقة على إصدار الترخيص غافلين عمداً القرارات الصادره بعدم إصدار تراخيص بناء بعدة مناطق منها "المنطقة محل الفحص " وكذا شروط التراخيص وأفادوا أن الأرض غير معنية بتلك الشروط -خلافاً للحقيقة- وترتب على ذلك إعتماد الموافقة وإصدار رخصة البناء وقام صاحب الأرض ببناء خمسة أبراج من الأحد عشر برجاً المرخص بها، وأثبت ذلك تقرير الجهات المعنية.

وعقب تقنـين الإجـراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بالواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.