سنوات من الكفاح والتضحية.. استقبال رسمى للأم المثالية على الجمهورية.. فيديو لايف

أجرى "اليوم السابع" بثًا مباشرًا مع فاطمة الوروارى، الحاصلة على الأم المثالية على مستوى الجمهورية، لكفاحها على مدار السنوات الماضية.

وقالت فاطمة الوروارى، لـ"اليوم السابع" إن مشوارها بدأ فى المرحلة الابتدائية، حيث نشأت فى أسرة متوسطة الحال وتعلمت البناء والمحارة من والدها منذ الصغر وفى الكبر بدأت العمل فى العمار بمجال البناء والمحارة وتصنيع الطوب الأسمنتى وبيعه للأسواق، بالإضافة إلى تشطيب الشقق بجانب الدراسة.

وأوضحت فاطمة، أن من هوايتها التصوير الفوتوغرافى الذى دفعها إلى افتتاح استديو وتصوير الطلاب فى المدارس، والتصوير المجانى للطلاب اليتامى وأصحاب الظروف الاقتصادية الصعبة، مضيفًا أنها تزوجت وانجبت طفلة ولكن لم يحالفها الحظ وتعرضت للطلاق، ثم أكملت المرحلة الدراسية حتى وصلت إلى الالتحاق بكلية الحقوق بعد المعهد الفنى التجارى.

وأشارت فاطمة الوروارى، إلى أنها تبرعت بـ 4 أفدنة أقمت عليها مسجد ومدرسة ودار مناسبات وعدد من المشروعات، كما لقبت بالعمدة والقاضى العرفى الذى يحل مشكلات المواطنين والأستاذة والمرأة الحديدية.

ولفتت فاطمة، أنها حالتها فردية حاولت من خلالها كسر الروتين، وكان والدها معترض رحمة الله عليه، ولكن شعرت بذاتها عندما عملت فى ذلك المجال، ولم تقتنع بشهاداتها التى حصلت عليها من حقوق.

وقالت الأم المثالية على مستوى الجمهورية، أنها شعرت بالفرحة بعد الفوز وكاد أن يغشى عليها من فرحة الفوز، متابعة "بكيت عندما أعلن عن أسمى الأولى على مستوى الجمهورية، وشعرت أن الله كلل جهدي".

أما عن تكريم الرئيس أكدت فاطمة الوروارى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اعترف بالسيدة المصرية الموجودة فى الريف المصرى وكان سعيد بالسيدات المثاليات، حيث وصلت السيدات فى عهده لكل المناصب، مضيفة " الرجال بتغير مننا".

وأوضحت الأم المثالية، أن محافظ الإسماعيلية عرض عليها المساعدة وطرح المشكلات التى تعانى من القرية ودونها لحلها، ورسالتها للأمهات المثاليات تستحقوا أن تكونوا أمهات على مستوى الجمهورية، كما تناشد الحالات الفردية التى لا تعمل سوف تحاسبون على تلك الصحة "اشتغلوا فى أى حاجة".