سقوط 3 تشكيلات عصابية بحوزتهم 10 كيلو حشيش وهيروين بالقليوبية

القليوبية فريق المحافظات

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية، حملة مكبرة على تجار المواد المخدرة فى قرية كفر منصور التابعة لدائرة مركز طوخ، حيث تمكنت من ضبط 3 تشكيلات عصابية لترويج الحشيش والهيروين والاستروكس، بحوزتهم 10 كيلو مخدرات وسلاح آلى وذخيرة، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغات باتخاذ مجموعة من التشكيلات العصابية للإتجار بالمواد المخدرة من قرية كفرمنصور التابعة لدائرة المركز وكرا لهم للإتجار فى هذه المواد.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، وأعلى الفور أمر بتشكيل فريق بحثى بالتنسيق مع مباحث المخدرات،

قاده العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، وتمكنت من ضبط 3 تشكيلات عصابية للإتجار بالمواد المخدرة.

كما تم ضبط بحوزتهم بندقية آلية و250 طلقة من ذات العيار،وكيلو ونصف هيروين و500 جرام بانجو وفرش حشيش وكيلو استروكس، وضبط بحوزتهما كيلو هيروين و5 آلاف جنيها، وربع كيلو هيروين.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عاطل يقوم بتوزيع الحشيش قطاعى على تجار التجزئة بالقرية، وضبط بحوزته 5 كيلو حشيش،كما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط 8 متهمين فروا هاربين، أثناء المداهمات الأمنية، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.