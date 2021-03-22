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سائقة الفجر.. ربت أبناءها الأيتام بسيارة أجرة على طريق المحاجر.. صور

الإثنين، 22 مارس 2021 07:04 م
سائقة الفجر.. ربت أبناءها الأيتام بسيارة أجرة على طريق المحاجر.. صور الحاجة رضا عبد السلام
المنيا - حسن عبد الغفار

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قصة كفاح جديدة، داخل قرية الشرفا التابعة لمركز المنيا، وهى لسيدة وجدت نفسها مضطرة للعمل، بعد وفاة زوجها، ولا مجال أمامها سوى قيادة سيارة ربع نقل.

الحاجة رضا عبد السلام (1)

والتقى "اليوم السابع" رضا عبد السلام، للحديث عن رحلة كفاحها بعد وفاة زوجها، والتي بدأت بتعلم القيادة لتربية أبنائها، ونقل عمال المحاجر من وإلى الجبل.

وقالت رضا عبد السلام على التى تبلغ من العمر 58 عاما، إن زوجى توفى منذ 25 عاما، وترك لى حملا ثقيلا 4 فتيات صغار أكبرهم كان عندها 5 سنوات، فوجدت نفسى أمام مرين أما أمد يدى أو اعمل وأكل من عرق جبينى.

الحاجة رضا عبد السلام (2)

وتابعت: "فوجدت أمام سيارة ربع نقل كانت ملك زوجى وهى كل ميراثه، فقررت العمل عليها، بعد أن وجدت صعوبات كثيرة مع السائقين، فقررت تعلم القيادة والعمل بالسيارة" .

الحاجة رضا عبد السلام (3)

واستطردت: "لا أخاف من أى شىء أثناء صعود الجبل بالعربية، وقالت إن المهنة مهنة رجال لكن الظروف دفعتنى للعمل، من أجل العيش" .

وقالت : "أنا سعيدة جدا أننى استطعت أن أنجح فى تربية أبنائى حتى تخرجوا من الجامعات".

 

الحاجة رضا عبد السلام (4)

 

 

الحاجة رضا عبد السلام (5)
 

 

الحاجة رضا عبد السلام (6)
 

 

الحاجة رضا عبد السلام (7)
 

 


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