حبس المتهمة بمغافلة ربة منزل وسرقة مشغولاتها الذهبية فى الزيتون

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الزيتون، بحبس ربة منزل، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من سيدة، بالاشتراك مع آخرين بأسلوب المغافلة 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بتلقيه بلاغا من سيدة، مقيمة بدائرة القسم، بأنها أثناء سيرها بدائرة القسم، فوجئت بسقوط إحدى السيدات وبحوزتها من مواد غذائية أرضاً، وأثناء قيامها بمساعدتها قامت أخرى بمغافلتها وسرقة 4 مشغولات ذهبية من يدها، ولاذتا بالفرار .

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكابها (سيدتان ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمتان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية.

وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى هروب المتهمتان عقب إرتكابهما الواقعة بإستخدام سيارة ملك ( زوج إحدى المتهمتان ، مقيم بذات العنوان ) .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط إحدى المتهمتان وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة بأسلوب" المغافلة ، والقص" بإستخدام مقص حديدى بالإشتراك مع المتهمان الهاربان.

كما تم بإرشادها ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلهم، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمة والمضبوطات ، وإتهمتها والهاربان بالسرقة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان، والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.