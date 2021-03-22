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جمارك مطار برج العرب تضبط تهريب عددا من الأقراص المخدرة

الإثنين، 22 مارس 2021 12:20 ص
جمارك مطار برج العرب تضبط تهريب عددا من الأقراص المخدرة رجال الجمارك و المضبوطات
كتب محمود عبد الغنى

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تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولي، برئاسة مصطفى العربى مدير عام جمارك الموانئ الجوية من ضبط عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
 
 
فبناء على مذكرة معلومات مشتركة مقدمه من جهاد جلال رئيس قسم الأمن الجمركي، ومحمود فياله رئيس قسم مكافحة التهريب، وكمال عبد الحافظ مسئول قسم الكشف بالأشعة، بإعتزام الراكب "ا . ع . ع"، مصرى الجنسية، قادم على رحلة طائرة خطوط طيران ويز اير wizzair، القادمة من إيطاليا ، تهريب عدد من الأقراص المخدرة .
 
وعند وصول الراكب، تم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية بضائع أجنبية ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم أجاب بالنفى .
 
وتم تشكيل لجنة جمركية من عاصم فتحي مأمور حركة، جمال الطحان مأمور حركة، وجهاد جلال أمن جمركي، تحت أشرف محمد علي مرسي مدير التعريفة بحضور طارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن الجمركي، فتبين وجود 15 شريط بكل منها 10 أقراص من عقار كونترمال المخدر باجمالي 150 قرص مخبأة داخل الجاكيت الذي يرتديه.
 
قرر مصطفى العربي مدير عام جمارك الموانئ الجويه، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 3 لسنة 2021 .
 
 ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه واحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .
 
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