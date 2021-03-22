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تعرف على الموعد المحدد لطرح تذاكر القطارات المكيفة للحجز أمام الجمهور

الإثنين، 22 مارس 2021 09:00 ص
تعرف على الموعد المحدد لطرح تذاكر القطارات المكيفة للحجز أمام الجمهور قطارات السكة الحديد ـ
كتب رضا حبيشى

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حددت هيئة السكة الحديد قواعد لحجز تذاكر القطارات المكيفة تشمل إتاحة عملية حجز التذاكر على القطارات المكيفة قبل موعد تحرك القطار بـ 15 يوما، على أن يستمر طرح المقاعد للحجز قبل موعد تحرك القطار بـ 5 دقائق أو حتى اكتمال حجز مقاعده .

وتخطط هيئة السكة الحديد لتركيب بوابات إلكترونية بمداخل المحطات لمنع التهرب من التذاكر واستقلال القطارات بدون شراء تذاكر، حيث مخطط تركيبها بمحطات  القاهرة والجيزة وسيدي جابر ومصر بالإسكندرية كمرحلة أولى من المشروع على أن يتم تعميمه تباعا على باقى المحطات.

ويشمل المشروع تركيب البوابات الإلكترونية فى 4 محطات رئيسية كمرحلة أولى تشمل محطات القاهرة والجيزة وسيدى جابر والإسكندرية، وتضم فالمرحلة الثانية 16 محطة رئيسية على رأسها محطات طنطا والمنيا وبنى سويف وأسيوط ونجع حمادى وقنا وسوهاج والأقصر وأسوان، على أن يتم تطبيقه تباعا على باقى المحطات من أجل إحكام السيطرة على إيرادات تذاكر القطارات ومواجهة ظاهرة "التزويغ" من التذاكر.

وقررت هيئة السكة الحديد البدء بالمحطات الأكثر كثافة ركاب مثل محطات القاهرة والجيزة وسيدى جابر والإسكندرية، حيث سيتم تركيب البوابات على مداخل ومخارج أرصفتها ضمن المرحلة الأولى من المشروع باعتبارها الأكثر كثافة ركاب على مستوى محطات الجمهورية.

والبوابات الإلكترونية ستمنع عبور أى راكب فى اتجاه رصيف القطار بدون أن يكون حاجز تذكرة بأى وسيلة من وسائل حجز التذاكر سواء شبابيك الحجز بالمحطات أو ابليكشن الحجز الموجود على الموبايلات أو الموقع الإلكترونى للهيئة على شبكة الانترنت، حيث ستكون مماثلة للبوابات الإلكترونية الموجودة بمحطات مترو الأنفاق.

 

 


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