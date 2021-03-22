تضم 18 وزيراً.. تعرّف على التشكيلة الجديدة لحكومة "الحريري" المقترحة

(أ ش أ)

كشف رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، عن التفاصيل الكاملة للتشكيلة الحكومية التي سبق وقدمها إلى الرئيس اللبناني ميشال عون في شهر ديسمبر الماضي.

وتتضمن التشكيلة الحكومية المصغرة، 18 وزيرا من الاختصاصيين المستقلين يتوزعون على النحو التالي:

الطائفة السُنّية: سعد الحريري (رئيسا للوزراء) - فراس أبيض وزيرا للصحة - ناصر ياسين وزيرا للشئون الاجتماعية والبيئة - لبنى مسقاوي وزيرة للعدل.

-الطائفة الشيعية: يوسف خليل وزيرا للمالية - مايا كنعان وزيرة للعمل - إبراهيم شحرور وزيرا للأشغال العامة والنقل - جهاد مرتضى وزيرا للسياحة والتنمية الإدارية.

- الطائفة الدرزية: السفير ربيع نرش وزيرا للخارجية والزراعة.

-الطائفة المارونية: أنطوان قليموس وزيرا للدفاع - فاديا كيوان وزيرة للثقافة - عبدو جرجس وزيرا للتربية والتعليم - وليد نصار وزيرا للإعلام والشباب والرياضة.

-طائفة الروم الأرثوذكس: سعادة الشامي وزيرا للاقتصاد - جو صدي وزيرا للطاقة والمياه - زياد أبو حيدر وزيرا للداخلية.

- الطائفة الكاثوليكية: فادي سماحه وزيرا للاتصالات.

- طائفة الأرمن الأرثوذكس: كاربيت سليخانيان وزيرا للصناعة والمهجرين.

ويشهد لبنان فراغا حكوميا منذ أكثر من 7 أشهر، وذلك في أعقاب استقالة حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت البحري.

وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبناني في 22 أكتوبر الماضي زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قدم بدوره إلى الرئيس اللبناني ميشال عون في 9 ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرا، مؤكدا أنهم جميعا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من "الثُلث الوزاري المعطل" باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التي تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربي والدولي يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.

ولم تنجح الوساطات والمساعي الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومي في ظل غياب التوافق ووجود حالة من الخلاف المستحكم بين الرئيس اللبناني ميشال عون ومن خلفه التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة.