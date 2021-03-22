تجديد حبس ربة منزل وعامل متهمين بقتل زوجيهما فى الطالبية 15 يوم

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس سيدة وعامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل زوج المتهمة الأولى وزوجة المتهم الثانى.

وأجرى المتهمان معاينة تصويرية للجريمة، بعدما اصطحبهما فريق من النيابة إلى الموقع الذى شهد الحادث، وأصدرت جهات التحقيق قرارا باستخراج جثمان الضحية الأول وهو زوج المتهمة وتشريح جثمانه؛ لبيان أسباب وفاته، فضلًأ عن تشريح جثة المجني عليها الثانية زوجة المتهم الثاني.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل الجريمة التى دارت أحداثها فى منطقة الطالبية، حيث تبين أن المتهمة الأولى وتعمل خادمة وبالغة من العمر 31 عامًا تعرفت على عامل ونشأت بينهما علاقة عاطفية، تطورت سريعًا واتفقا على الزواج، وفى سبيل إتمام الزواج قرروا وضع خطة للتخلص من أزواجهما؛ ليخلوا لهما الطريق.

وتابعت التحقيقات، أن العامل أتفق مع الخادمة على قتل زوجها فى البداية، وأعطي لها أقراصا تستخدم فى حفظ الغلال، لاستخدامها فى تسميم زوجها والتخلص منه، وبالفعل أخذت الخادمة الأقراص ووضعتها لزوجها البالغ من العمر 57 فى المشروب، مما أسفر عن وفاته.

وتابعت التحقيقات، أنه لم يشك أحد فى مقتل المجني عليه بطريقة جنائية، وتمت مراسم الدفن، بعدها بدأت المتهمة فى الإلحاح على العامل من أجل التخلص من زوجته، ولكنه ظل يماطلها، فقررت أن تتخلص منها بنفسها، فاستدرجتها إلى شقة سكنية بعدما أقنعتها برغبة أصحابها فى تنظيفها، وهناك اعتدت عليها بالضرب بحجر حتى فارقت الحياة.

تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغا بالعثور علي جثة خادمة 38 سنة، خلف السور الجانبي بالطريق الدائري دائرة القسم، وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها خادمة 31 سنة مقيمة بدائرة القسم الطالبية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، واعترفت بقتلها المجني عليها وقررت بارتباطها والمجني عليها بعلاقة صداقة، وخلال ذلك ارتبطت بعلاقة بزوج المجني عليها، عامل مقيم بدائرة قسم العمرانية، واتفقا علي التخلص من زوجيهما ليتزوجا، وفـي سبيل ذلك قام زوج المجني عليها بإحضار (أقراص لحفظ الغلال) وسلمها لها فقامت بدسها لزوجها شيف57 سنة فـي مشروب، أدي إلي وفاته.

وأضافت أنها وضعت المجني عليها بحقيبة سفر كبيرة، واستعانت بسيارة تاكسي فى نقلها لمكان العثور، وتركت الجثة بالمكان وانصرفت، فتم ضبط زوج المجني عليها، وبمواجهته اعترف بالجريمة.