بوريس جونسون: موجة كورونا الثالثة فى أوروبا قد تصيب بريطانيا

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن الموجة الثالثة من إصابات كورونا التي تجتاح أوروبا ربما تكون في طريقها إلى بريطانيا.

وأضاف للصحفيين اليوم الاثنين "الخبرات السابقة علمتنا أنه عندما تضرب موجة أصدقاءنا فإنها، وأخشى أن أقول ذلك، ستصل إلى شواطئنا أيضا وأتوقع أن نشعر بهذه التأثيرات في وقتها".

وردا على سؤال عن خطر تهديدات الاتحاد الأوروبي بحظر تصدير اللقاح للمملكة المتحدة على برنامج التطعيم في بريطانيا، قال جونسون إنه لا يعتقد أن ذلك سيحدث.

وتابع "اطمأننت خلال الحديث إلى الشركاء من الاتحاد الأوروبي على مدى الشهور القليلة الماضية من أنهم لا يرغبون في رؤية عثرات وأعتقد أن هذا مهم جدا جدا".

وقال إن بريطانيا ماضية قدما في برنامج التطعيم مؤكدا أن خطة تخفيف القيود وفقا لخارطة الطريق تسير على ما يرام.