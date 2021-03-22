بدء العمل في الخطوط الرئيسية لشبكة الغاز المغذية لرأس غارب والخارجة

المحافظات - عماد عرفة – ماهر أبو نور

بدأت أعمال توصيل الخطوط الرئيسية لشبكة الغاز الطبيعي لمناطق مختلفة بمدينة راس غارب شمال البحر الأحمر اليوم الإثنين، حيث تم البدء بمنطقة خور رحمي، والتي يجرى العمل فيها بخطوط الشبكة على قدم وساق، لسرعة إنهاء التوصيل في أسرع وقت ممكن .

وأعلن اللواء أيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، في بيان له أنه جاري توصيل شبكات خطوط الغاز لمنطقة خور رحمى، وتكثيف اعمال توصيل شبكات الغاز لجميع المناطق المحددة سابقا، مؤكدا على رفع نواتج الحفر فور الانتهاء من اعمال الحفر وتوصيل الخطوط.

وأشار رئيس مدينة غارب إلى أن سيتم فور الانتهاء من اعمال الشبكة بمنطقة خور رحمى البدء فى اعمال توصيل الشبكة لمنطقة السقالة طبقا للخطة الموضوعة لتغطية مناطق المدينة .

وتابع: أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتوصيل شبكات الغاز وتغطية جميع مدن المحافظة بالغاز الطبيعى وتقديم افضل الخدمات للمواطنين وتوصيل جميع المرافق لهم .

وفى الوادى الجديد، قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين ، بجولة تفقدية لعدد من المواقع بمدينة الخارجة يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالمحافظة، حيث تفقد تجربة إعادة رصف شوارع المدينة ورد الشيئ لأصله بالمناطق التي تم الإنتهاء من حفر خطوط توصيل الغاز الطبيعي بها ودراسة أفضل آلية لرفع كفاءة هذه الشوارع.

كما وجه باستكمال رصف الممشي الكائن بشارع الشهيد حازم عبد الخالق لتوفير متنفس لأهالي المنطقة وإقامة أكشاك وطرحها لتوفير فرص عمل للشباب .



جانب من توصيل شبكات الغاز بغارب