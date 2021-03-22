انقطاع المياه عن بعض المناطق بمركزى كوم أمبو ونصر النوبة بأسوان للصيانة اليوم

أسوان - عبد الله صلاح

قررت مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، قطع مياه الشرب اليوم الإثنين، ولمدة يوم كامل عن مناطق بمركزى كوم أمبو ونصر النوبة، وذلك نظرا للقيام بأعمال صيانة.

وذكرت الشركة فى بيان لها، أنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان باستكمال أعمال الصيانة بخط المياه الناقل من محطة مياه فطيرة لرافع مياه وادى العرب قطر 700 مللى، وهو ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب.

وأوضحت الشركة، أن المناطق التى ينقطع عنها المياه هى: مركز كوم أمبو ويشمل أجزاء من قروي المنشية – أجزاء من قروي الكاجوج، ومركز نصر النوبة ويشمل: مدينة كلابشة - قروي دهميت - قروي قورته - مدينة نصر النوبة - قروي المالكى - أجزاء من قروي عنيبة - قروي خريت.

وأشار بيان الشركة، إلى انقطاع المياه اعتباراً من الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين الموافق 22/3/2021 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى.

وأهابت محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.