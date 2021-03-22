المشدد 10 سنوات لعاطل في اتهامه بترويج الهيروين بالمرج

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من مخدر الهيروين.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم قام بإحراز 500 جرام من مخدر الهيروين، استعدادًا لترويجها وتوزيعها على عملائه فى دائرة قسم شرطة المرج، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم اتخذ من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المرج، تفيد بقيام عاطل بالإتجار في المخدرات، متخذًا من دائرة قسم المرج مكانًا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وبتكثيف التحريات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهم، حيث عثر بحوزته على كمية كبيرة من المواد المخدرة، بلغت 500 جرام من مخدر الهيروين، وسلاح نارى فرد خرطوش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.