الصين تسجل 7 حالات بفيروس كورونا وكوريا الجنوبية تصل لـ 99075 إصابة

وكالات

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين تسجيل البر الرئيسي سبع إصابات جديدة بكوفيد-19 في 21 مارس انخفاضا من 12 إصابة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، وفق وكالة رويترز.

ولم يطرأ تغير على عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض وظلت ثماني حالات مثل اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90106 حالات ، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.

في السياق ذاته سجل عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أكثر من 415 إصابة وسط علامات على عودة انتشار الفيروس مجددا، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 99,075 إصابة.

وعادة ما يكون عدد الإصابات قليلا نسبيا في بداية الأسبوع على خلفية قلة عدد الاختبارات التي تجرى خلال نهاية الأسبوع، ثم ما يلبث العدد أن يزداد في منتصف الأسبوع، حيث سجل العدد أقل من 300 إصابة في كل يوم اثنين في الثلاثة أسابيع الأخيرة.

إلا أن العدد لم يشهد تراجعا، على الرغم من قلة عدد الاختبارات خلال نهاية الأسبوع، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الكورية.