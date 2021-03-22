اكتشاف موقع أثري عمره أكثر من 6 آلاف عام فى ولاية القصرين التونسية.. صور

وكالات

أعلنت ولاية القصرين التونسية، عن العثور على موقع أثري بمعتمدية فوسانة يسمى بـ"كدّاس الرماد"، ويعود إلى فترة الحضارة القبصية، عمره يفوق الـ6000 عام.

وأشارت الولاية في منشور عبر "فيسبوك" إلى قيام فريق من المعهد الوطني للتراث تحت إشراف الدكتورة نبيهة عوادي، رئيسة قسم ما قبل التاريخ، بإجراء حفريات ودراسات علمية لهذا الموقع.