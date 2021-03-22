اليوم السابع
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اكتشاف موقع أثري عمره أكثر من 6 آلاف عام فى ولاية القصرين التونسية.. صور

الإثنين، 22 مارس 2021 03:10 ص
اكتشاف موقع أثري عمره أكثر من 6 آلاف عام فى ولاية القصرين التونسية.. صور موقع اثرى فى تونس
وكالات

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أعلنت ولاية القصرين التونسية، عن العثور على موقع أثري بمعتمدية فوسانة يسمى بـ"كدّاس الرماد"، ويعود إلى فترة الحضارة القبصية، عمره يفوق الـ6000 عام.
 
وأشارت الولاية في منشور عبر "فيسبوك" إلى قيام  فريق من المعهد الوطني للتراث تحت إشراف الدكتورة نبيهة عوادي، رئيسة قسم ما قبل التاريخ، بإجراء حفريات ودراسات علمية لهذا الموقع.
 
وأضافت أن الأبحاث الأولية أثبتت أهمية هذا الموقع من الناحية الأثرية، كما بينت نتائج الدراسات الأولية بأن رمادية "كداس الرماد" هي واحدة من أفضل المواقع الأثرية التي تم اكتشافها في تونس، باعتبارها تحتوي على بقايا أثرية لعدة ثقافات قبصية، وفق ما نشرت روسيا اليوم.
 
المسئولين التوانسة
المسئولين التوانسة

الموقع الأثري
الموقع الأثري

موقع أثري في القصرين التونسية
موقع أثري في القصرين التونسية

ولي القصرين
ولي القصرين
 

 


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