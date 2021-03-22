اليوم السابع
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اعترافات صاحب صيدلية ضبطت بحوزته أقراص منشطة تؤكد سعيه لتحقيق ربح غير مشروع

الإثنين، 22 مارس 2021 05:00 ص
اعترافات صاحب صيدلية ضبطت بحوزته أقراص منشطة تؤكد سعيه لتحقيق ربح غير مشروع أقراص منشطة_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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كشفت تحقيقات النيابة العامة حول واقعة ضبط صاحب صيدليه، بتهمة حيازة 35 ألف قرص أدوية  منشطات بشرية مهربة جمركيا، أنه كان يستعد لطرحها فى الأسواق وتوزيعها، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

واضاف المتهم أنه قام بشراء تلك الأقراص المهربة جمركيا بسعر اقل من سعرها الحقيقى، بقصد طرحها في الأسواق، وبيعها بسعر أكثر من السعر الذى اشترى به هذه الأقراص، مضيفا أن لديه كثير من العملاء من راغبى شراء هذه الأقراص دون الاهتمام أو النظر كونها مجهولة المصدر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على صاحب صيدلية، بحوزته 35 ألف قرص أدوية "مهربة جمركياً"، وحرر محضر بالواقعة. البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين، يفيد بضبط المدير المسئول عن صيدلية، وبحوزته 35 ألفا و800 قرص أدوية "بشرية – منشطات" مهربة جمركياً وغير مسجلة وغير مصرح بتداولها بالأسواق بدون مستندات "مجهولة المصدر"، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، لترويجها على عملائه، وبقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة للتحقيق.


اعترافات المتهم

صاحب صيدليه

أقراص منشطة

مهربة جمركيا

مجهولة المصدر

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