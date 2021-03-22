إغلاق المساجد المتأثرة بالعواصف الرملية فى البحيرة.. فيديو وصور

البحيرة - ناصر جودة

قرر الدكتور محمد أبو حطب وكيل الأوقاف بالبحيرة، تشكيل لجنة تقصى حقائق من الإدارة الهندسية والأجهزة المعاونة بالأوقاف للوقوف على الأسباب الحقيقية لسقوط مآذن 3 مساجد بمركز كوم حمادة إثر عواصف رملية هبت على مراكز المحافظة فجر اليوم.

كما قرر وكيل وزارة الأوقاف إغلاق تلك المساجد التى تأثرت بسوء حالة الطقس واتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة أى طوارئ لحماية المواطنين، جاء ذلك خلال تفقده مساجد خنيزة وديت الإشراف التى تأثرت بموجة الطقس السيئ بمراكز كوم حمادة .

وشهدت محافظة البحيرة حالة من الطقس السيئ والعواصف الرملية الشديدة منذ فجر اليوم، كما سقطت 3 مآذن بمساجد قرى: الحدين وخنيزة والمسجد الكبير بدست الأشراف، التابعين لمركز كوم حمادة بالبحيرة.

ووصلت الرياح إلى حد العواصف فى اقتلاع عدد من أعمدة الإنارة، كما تسببت العواصف والرمال بالطرق الحيوية خاصة طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى فى تقليل الرؤية على الطريق.

فيما شددت الأجهزة التنفيذية على استعداداتها القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وحذرت المواطنين بتجنب الخروج إلا للضرورة حرصا على أرواحهم، وكذلك تحذير السائقين على الطرق بالالتزام بالتعليمات المرورية وتقليل سرعة السيارات.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا فى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة وزيادة نشاط الرياح المحملة بالأتربة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية دافئ.