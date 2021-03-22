اليوم السابع
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خالد صلاح
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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 123.06 مليون والوفيات مليونان و 839758

الإثنين، 22 مارس 2021 03:10 ص
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 123.06 مليون والوفيات مليونان و 839758 كورونا العالمية
رويترز

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أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 123.06 مليون أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و839758.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
  
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:    
    
الدول والمناطق    إجمالي الوفيات       عدد الإصابات المؤكدة
 
 

الولايات المتحدة  542015               29834831

 البرازيل          292752               11950459

 الهند             159755               11599130

 روسيا             222297               4456869

 المملكة المتحدة   126156               4296583

  فرنسا            91964                4216695

 إيطاليا           10494                3376376

 إسبانيا           72910                3212332

 تركيا             30061                3013122

 ألمانيا           75031                2663383

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات
وترتيبها في القائمة الإجمالية:   
   
الدول وترتيبها       عدد الوفيات           عدد الإصابات
 
العراق         14007          793892
 
الأردن         8767             491709
 
المغرب         8763              491463
 
الإمارات         1438            440355
 
لبنان         5757                439568
     
السعودية     6609             385020
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