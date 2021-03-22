إصابات كورونا العالمية تتجاوز 123.06 مليون والوفيات مليونان و 839758

رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 123.06 مليون أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و839758.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 542015 29834831 البرازيل 292752 11950459 الهند 159755 11599130 روسيا 222297 4456869 المملكة المتحدة 126156 4296583 فرنسا 91964 4216695 إيطاليا 10494 3376376 إسبانيا 72910 3212332 تركيا 30061 3013122 ألمانيا 75031 2663383

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات

وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

العراق 14007 793892

الأردن 8767 491709

المغرب 8763 491463

الإمارات 1438 440355

لبنان 5757 439568

السعودية 6609 385020

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