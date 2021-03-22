إصابات كورونا العالمية تتجاوز 122.62 مليون والوفيات مليونان و832277

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 122.62 مليون أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و832277.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 541219 29778530
البرازيل 290314 11871390
الهند 159558 11555284
روسيا 221926 4447570
المملكة المتحدة 126123 4291271
فرنسا 91964 4216695
إيطاليا 104642 3356331
إسبانيا 72910 3212332
تركيا 29959 2992694
ألمانيا 74870 2651915
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات
وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
العراق 13969 789390
الأردن 5788 526666
المغرب 8763 491463
الإمارات 1433 438638
لبنان 5715 436575
السعودية 6602 384653
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