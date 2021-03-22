إصابات كورونا العالمية تتجاوز 122.62 مليون والوفيات مليونان و832277

رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 122.62 مليون أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و832277.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 541219 29778530

البرازيل 290314 11871390

الهند 159558 11555284

روسيا 221926 4447570

المملكة المتحدة 126123 4291271

فرنسا 91964 4216695

إيطاليا 104642 3356331

إسبانيا 72910 3212332

تركيا 29959 2992694

ألمانيا 74870 2651915

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات

وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

العراق 13969 789390

الأردن 5788 526666

المغرب 8763 491463

الإمارات 1433 438638

لبنان 5715 436575

السعودية 6602 384653

‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭