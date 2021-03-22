اليوم السابع
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الإثنين، 22 مارس 2021 03:50 ص
خالد صلاح
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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 122.62 مليون والوفيات مليونان و832277

الإثنين، 22 مارس 2021 03:10 ص
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 122.62 مليون والوفيات مليونان و832277 كورونا العالمية
رويترز

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أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 122.62 مليون أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و832277.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
  
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:    
    
الدول والمناطق    إجمالي الوفيات       عدد الإصابات المؤكدة
 
الولايات المتحدة  541219               29778530
 البرازيل          290314               11871390
 الهند             159558               11555284
 روسيا             221926               4447570
 المملكة المتحدة   126123               4291271
  فرنسا            91964                4216695
 إيطاليا           104642               3356331
 إسبانيا           72910                3212332
 تركيا             29959                2992694
 ألمانيا           74870                2651915
                      
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات
وترتيبها في القائمة الإجمالية:   
    
 الدول وترتيبها       عدد الوفيات           عدد الإصابات
 
العراق       13969                 789390
 
الأردن       5788           526666       
 
المغرب        8763                  491463
 
الإمارات      1433                  438638
 
لبنان         5715                  436575
     
السعودية     6602                  384653
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