إحالة 34 طبيبا وممرضا لتركهم العمل دون إذن وتغيبهم بالوحدات الصحية بكفر شكر

القليوبية فريق المحافظات

شنت إدارة الرقابة والمتابعة بمركز ومدينة كفر شكر حملة، اليوم الإثنين، للمرور على الوحدة الصحية بتصفا وكفر تصفا، أسفرت عن اكتشاف تغيب 17 طبيبا و 3 ممرضين بالوحدة الصحية بكفر تصفا وتم الشطب عليهم في خانتي الحضور والانصراف، كما تبين للجنة الرقابة والمتابعة خروج 8 أطباء من العمل دون إذن رسمي أو أي سند قانوني وتم الشطب عليهم فى خانة الإنصراف فضلا عن تغيب طبيب أول الوحدة.

وتبين للحملة تغيب 6 أطباء عن العمل فى العيادات الخارجية بالوحدة المحلية في كفر تصفا التابعة لمستشفي كفر شكر المركزي، من إجمالى القوة 9 أطباء، وتم الشطب عليهم في خانتي الحضور والانصراف، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفى هذا السياق، قال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إن المدينة تعمل على راحة وخدمة المواطنين فى شتى المجالات لشعورهم بالرضا التام من خلال الوقوف علي مدى انضباط العاملين ومتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على صحة وأرواح المواطنين.

وأكد رئيس مدينة كفر شكر، أن حملات المرور على كافة القطاعات الخدمية بالمركز والمدينة مستمرة للوقوف على حقيقة تقديم الخدمات وحسن معاملة وانهاء مصالح وحل مشكلات أهالينا المواطنين الذين نعمل على خدمتهم والارتقاء بمستوى الأوضاع المعيشية لهم تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، محذرا العاملينبكافة الجهات الحكوميةمنالتغيب عن العمل دون إذن أو سند قانوني، وتوعد المخالفين بتطبيق الإجراءات القانونية حيالهم.