اليوم السابع
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وزيرة المواطنة الفرنسية تعلن تلقيها تهديدا بالقتل وتغلق حسابها على تويتر

الأحد، 21 مارس 2021 01:00 ص
وزيرة المواطنة الفرنسية تعلن تلقيها تهديدا بالقتل وتغلق حسابها على تويتر مارلين شيابا
كتب : أحمد علوى

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ذكرت وزيرة المواطنة الفرنسية، مارلين شيابا، أنها تعرضت لأعمال ملاحقة في الإنترنت بما في ذلك التهديد بقتلها عبر "تويتر".

وقالت شيابا وفقا لصجيفة لونيون الفرنسية، إن "النشاط السياسي لا يمكن أن يكون تبريرا للاعتداءات عبر الإنترنت. بسبب موجة ملاحقة إلكترونية شملت تهديدا بالقتل أرسلت شكوى إلى (إدارة) تويتر وطالبتها أن تتحرك".

وأضافت وزيرة المواطنة الفرنسية أن "تويتر لم تفعل أي شيء"، موضحة أن هذا الأمر دفعها إلى حجب حسابها، ما يعني أن تغريداتها يمكن مشاهدتها فقط لمن بدأ متابعة حسابها قبل ذلك.

 

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