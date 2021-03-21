وزيرة التخطيط: المرأة المصرية حققت إنجازات كبيرة ومكاسب سياسية

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك مجموعة كبيرة من الإنجازات حصلت عليها المرأة المصرية بدءا من إطلاق استراتيجية المرأة 2030، مضيفة أن الرئيس السيسى أطلق عام للمرأة عام 2017، وهى رسالة مهمة وسابقة تحدث لأول مرة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، على فضائية "TEN"، مع الإعلامى نشأت الديهى، أن هناك مكاسب سياسية حصلت عليها المرأة وهى وجود عدد كبير من الوزراء في الحكومة المصرية، مردفة:"مش المهم فى العدد ولكن المهم فى الملفات"، أى بالكيف وليس الكم، مثل الملفات التي تتولاها المرأة لم تتولاها من قبل، وه وثقة في قدراتها، حيث نحتاج لقدرات المرأة، ليست قضية مساواة ولكن احتياج للقدرات للاستفادة من القدرات الإنتاجية في المجتمع.

وأوضحت أنه يتم الاستفادة من كل الطاقات بمشاركة الرجل، أى كل عمل تستطيع المرأة أن تقوم به وفقا لظروفها هو استفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية للمرأة.

وتابعت: يهمنا الخصائص السكانية، والقضية أننا نتحدث عن أن البشر ثروة، ويهمنى أن يكون صحتها وتغذيتها جيدة فيكون إنتاجيتها جيدة، فنحتاج توازن بين عدد السكان والموارد المتاحة، من الموارد الطبيعية، موضحة أن القضية أننا نريد ضبط معدلات النمو السكانى، حيث وصلنا إلى 101 مليون شخص والزيادة بشكل متسارع، فيجب ضبط المعدلات المتزايدة بالنمو السكانى مع الاهتمام بالخصائص، فكان هناك مجموعة من الإجراءات في الخطة القومية بمجموعة من المحاور.

وذكرت أنه يجب أن يكون هناك تمكين اقتصادى للمرأة، حيث استقلالية المرأة يجعلها حريصة على وجودها وكيانها، حيث التمكين الاقتصادي يتم بتدريب 2 مليون سيدة في الثلاث سنوات المقبلة، ومليون مشروع متناهى الصغير وصغير خلال الثلاث سنوات المقبلة، وهو مكون مهم من المكونات، ومن خلال المسح الديموغرافى يظهر لنا خصائص السكان، ونعرف المشكلات، حيث نريد إنجاب أطفال بصحة جيدة، وكان قرار مجلس الوزراء بإتاحة أدوات تنظيم النسل بالمجان ويتم زيادتها 75 % خلال السنوات المقبلة.

وذكرت أن المحور الثالث هو ميكنة المنظومة الخاصة بالأسرة، حيث تأمين للأسرة والمرأة والأطفال، من المأذون والمحاكم والجهات ومكاتب الصحة وغيرها، من خلال منظومة مميكنة لمتابعة صحة المرأة وبرامج الاستشارات الأسرية، بالإضافة إلى الحزمة التشريعية، حيث زواج القاصرات قضية لا بد من التصدي لها.

ولفتت إلى أن المحور الأخير الذى وجه به الرئيس السيسى هو أن يكون هناك حوافز إيجابية من خلال مجموعة من المقترحات واستعنا بخبراء في مجال التأمين على الأسرة، كنوع من الحافز الإيجابى للأسرة والمرأة الملتزمة، والدراسات جارية، حيث تستطيع أن تحصل على المبلغ بعد فترة معينة، ويهمنا أن تحافظ المرأة على صحتها.