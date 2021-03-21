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"ميرور": القوات الخاصة البريطانية تتعقب الظواهرى بتمويل 450 مليون إسترلينى

الأحد، 21 مارس 2021 04:56 م
"ميرور": القوات الخاصة البريطانية تتعقب الظواهرى بتمويل 450 مليون إسترلينى بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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كشفت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية أن القوات الخاصة البريطانية مستعدة لتعقب أيمن الظواهرى الذى يطلق عليه أسامة بن لادن الجديد، مدعومة بتمويل يبلغ 450 مليون جنيه إسترليني.

وستنضم وحدات النخبة - بما في ذلك قوات الخدمات الجوية الخاصة وخدمة القوارب الخاصة- إلى فرق الولايات المتحدة للعثور على أيمن الظواهري ، زعيم القاعدة الحالي.

وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب الكشف عن أن الجماعة الإرهابية تخطط لسلسلة من الفظائع في المملكة المتحدة وأوروبا.

وأوضحت أن التمويل من ميزانية الدفاع الحكومية البالغة 24.1 مليار جنيه إسترليني سيعزز الآن قوة عمل جديدة لمكافحة الإرهاب بما في ذلك قوات البحرية الأمريكية وقوة دلتا - SAS الأمريكية.

وستعمل القوات على معلومات استخبارية من العملاء في أجهزة الاستخبارات البريطانية والأمريكية، للبحث عن عدد من الأهداف الحاسمة في جميع أنحاء العالم.

ويأتي على رأس القائمة الطبيب المصري الظواهري الساعد الأيمن لابن لادن وسيف العدل وهو لواء سابق في الجيش وخبير متفجرات.

كشفت شرطة سكوتلانديارد الشهر الماضي أن الشرطة أحبطت ثلاث مؤامرات إرهابية في المملكة المتحدة منذ بدء الإغلاق. وتم إحباط أكثر من 28 خطة منذ عام 2017.

وقالت الصحيفة إن القوات الخاصة البريطانية والأمريكية عملتا معًا بنجاح من قبل. وفي عام 2006 شكلوا فرقة وتتبعوا وقتلوا أبو مصعب الزرقاوي زعيم القاعدة في العراق.

ترددت شائعات عن وفاة زميله الإرهابي الظواهري ، 69 عامًا ، بسبب الربو في مخبأ جبلي أفغاني العام الماضي - لكنه ربما لا يزال على قيد الحياة.

وأصبح الظواهرى زعيم القاعدة بعد مقتل الزعيم السابق أسامة بن لادن في باكستان برصاص قوات البحرية الأمريكية في مايو 2011. ويُعتقد أن العدل ، 60 عامًا ، شارك في تفجيرات السفارة الأمريكية عام 1998 في كينيا.

وقال مصدر: الظواهري والعدل إرهابيان من قائمة أ، موضحا أن "العدل يبرز الآن كمصدر إلهام للقاعدة والقوة الدافعة ، ربما لأن الظواهري ربما يكون قد مات بالفعل".

قام العقيد ريتشارد كيمب ، القائد السابق للقوات البريطانية في أفغانستان ، بمراقبة أنشطة العدل أثناء عمله في لجنة المخابرات المشتركة بين عامي 2002 و 2006.

وحذر قائلاً: "تم الاعتراف به آنذاك على أنه شخصية مهمة للغاية في القاعدة - في المراكز الثلاثة الأولى أو الخمسة الأوائل. ربما يكون الأول الآن مع وفاة بن لادن واحتمال وفاة الظواهري.


ايمن الظواهرى

سيف العدل

أسامة بن لادن

القوات الخاصة البريطانية

وفاة الظواهرى

المخابرات البريطانية

الاستخبارات الامريكية

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