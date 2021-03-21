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مسؤول فلسطينى: حركة فتح ستخوض الانتخابات بشكل "منفرد"

الأحد، 21 مارس 2021 12:26 م
مسؤول فلسطينى: حركة فتح ستخوض الانتخابات بشكل "منفرد" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب
كتب : أحمد جمعة

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قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، جبريل الرجوب، إن فتح ستخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بشكل منفرد ، مؤكدا فى تصريحات نقلها تلفزيون فلسطين، أنه لم يتم التشاور مع حركة حماس على تشكيل قائمة مشتركة، مؤكدا أن الاتفاق مع حماس هو جزء من نجاح العملية الانتخابية.

وأشار الرجوب ، إلى أن عدة فصائل طلبت تشكيل قائمة مشتركة مع حركة فتح، مضيفا "لم نطرح على أي فصيل قائمة مشتركة، بما فيها الجبهة الشعبية وحماس، وهناك فصائل تحدثت معنا بقائمة مشتركة ونحن نحترم ذلك."

 

في السياق ذاته، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، إنه "على مستوى حركة حماس نعمل على تشكيل قائمة حمساوية خالصة، بحيث نكون جاهزين لخوض الانتخابات في أي وقت، لكننا سنبذل كل الجهود للوصول إلى قائمة وطنية عريضة ، مضيفا فى تصريحات اعلامية قائمة حماس على وشك الانتهاء عمليا، وستكون جاهزة لتقديمها في الوقت المناسب ، مشيرا أن حماس تعلن بشكل واضح منذ فترة رغبتها بتشكيل قائمة وطنية عريضة، تضم عددا من الفصائل ومستقلين، وتتفق على سقف سياسي معين."

 

وأصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، في 15 يناير الماضى ، مرسوما حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني على ثلاث مراحل.

 

 


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