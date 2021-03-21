مدير سنترال غرب الزقازيق يرد على مطالبة بتوصيل التليفون في انشاص البصل

كتب - محمود أحمد عطا - إيمان مهنى

أكد المهندس شريف حافظ مدير سنترال غرب الزقازيق التابع لمحافظة الشرقية، فى رده على شكوى واردة لخدمة صحافة المواطن، من عدم دخول التليفونات الأرضية لمنطقة بقرية انشاص البصل، إن المنطقه عبارة عن امتداد عمرانى خارج نطاق الشبكة، لافتا إلى أنها مدرجة ضمن مشروعات التوسعات التى يتم دراستها حاليا من قبل تخطيط المشروعات بالشركة في القاهرة، لتوصيل الخدمه ومتوقع التخطيط والتنفيذ خلال العام الحالي حال ورود الموافقات والاعتمادات اللازمة.

وكان القارئ حسام الخياط أرسل شكوى عبر خدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، ضمن مبادرة "سيبها علينا"، متضررا فيها من عدم دخول خط التليفون الأرضي حتى الآن بالمنطقة رغم تقديمه للطلب منذ 8 أشهر كاملة فى سنترال بردين، التابع لقرية انشاص البصل بمحافظة الشرقية يطالب سنترال بردين بسرعة تركيب التليفون الأرضي .

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".