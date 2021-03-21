ما هى تكلفة تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية؟

تنفذ وزارة الموارد المائية والرى، الخطة القومية للموارد المائية، بالاشتراك مع 9 وزارات منها البيئة والتنمية المحلية والصحة، فى الفترة من 2017-2037 بتكلفة 900 مليار جنيه وما يخص وزارة الرى حوالى 40% من هذا المبلغ أى ما يعادل 300 مليار جنيه.

وفى التقرير التالى نرصد محاور الخطة القومية .

1- تنمية الموارد المائية ويتضمن هذا المحور مشروعات حصاد الأمطار والحماية من السيول والاستخدام الرشيد للمياه العميقة والسطحية، والبرنامج القومى لتحلية المياه.

2- ترشيد الاستخدامات المائية وتتضمن مشروعين هما تبطين الترع، ومشروع الرى الحديث ومتوقع خلال عامين تحويل 4 ملايين فدان إلى الرى الحديث.

3- تنقية المياه ويتم تنفيذ مشروعات إنشاء محطة لمعالجة مياه مصرف المحسمة بالإسماعيلية، ومشروع بحر البقر وهذه المشروعات معالجة ثلاثية لمياه الصرف الزراعى .

4- تهيئة البيئة، تم تعديل قانون الرى والصرف للحفاظ على المياه بإضافة أبعاد جديدة فى القانون تجرم وتشدد العقوبات على اهدار المياه.