اليوم السابع
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ما هى تكلفة تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية؟

الأحد، 21 مارس 2021 02:00 ص
ما هى تكلفة تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية؟ وزارة الموارد المائية والرى
كتبت ــ أسماء نصار

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تنفذ وزارة الموارد المائية والرى، الخطة القومية للموارد المائية، بالاشتراك مع 9 وزارات منها البيئة والتنمية المحلية والصحة، فى الفترة من 2017-2037 بتكلفة 900 مليار جنيه وما يخص وزارة الرى حوالى 40% من هذا المبلغ أى ما يعادل 300 مليار جنيه.
 
وفى التقرير التالى نرصد محاور الخطة القومية .
 
 
1- تنمية الموارد المائية ويتضمن هذا المحور مشروعات حصاد الأمطار والحماية من السيول والاستخدام الرشيد للمياه العميقة والسطحية، والبرنامج القومى لتحلية المياه.
 
2- ترشيد الاستخدامات المائية وتتضمن مشروعين هما تبطين الترع، ومشروع الرى الحديث ومتوقع خلال عامين تحويل 4 ملايين فدان إلى الرى الحديث.
 
3- تنقية المياه ويتم تنفيذ مشروعات إنشاء محطة لمعالجة مياه مصرف المحسمة بالإسماعيلية، ومشروع بحر البقر وهذه المشروعات معالجة ثلاثية لمياه الصرف الزراعى .
 
4- تهيئة البيئة، تم تعديل قانون الرى والصرف للحفاظ على المياه بإضافة أبعاد جديدة فى القانون تجرم وتشدد العقوبات على اهدار المياه.
 

الرى

الموارد المائية

استخدام المياه

العجز المائى

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