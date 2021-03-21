لجان للمرور على المنشآت الغذائية بالدقهلية للتأكد من سلامة المعروضات قبل رمضان

الدقهلية شريف الديب

عقد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، اجتماعا موسعا لروساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ، اليوم وبحضور وكلاء وزارات التموين، والصحة ، والطب البيطري، والقوى العاملة، وإدارة مباحث التموين ، وإدارات التفتيش والمتابعة والأسواق والمعارض ومسئولي التنمية الصناعية بالمحافظة ولجان المرور على المنشآت بالمراكز والمدن والأحياء .

وفي بداية الاجتماع أكد النائب على الاهتمام البالغ للمحافظ بمتابعة أعمال لجان المرور على كافة المصانع والمخازن والمتاجر والمطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية ومنتجات الألبان ومصانع المخللات ومحلات الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة ومحلات وشركات تجارة الجملة والمولات والمتاجر والاسواق التجارية والاماكن التي تستخدم المواد الملتهبة والقابلة للاشتعال وذلك للتاكد من وجود التراخيص ومدى صلاحية السلع والأغذية وكذا توافر اشتراطات الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية وأيضا الاشتراطات البيئية هذا فضلا عن الاطمئنان إلى تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الجميع..

وأوضح النائب أن المحافظ وجه بأن تبدأ اعمال لجان المرور والتفتيش المشار إليها من الآن وحتى الأسبوع الأول من شهر إبريل المقبل ، مشددا على ضرورة وضع برنامج للمرور على كافة المواقع المشار إليها وإعداد تقارير بنتائج حملات المرور وعرضها اولا باول على المحافظ لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها فورا .

جاء ذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وفى اطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتكليفات من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة توافر جميع السلع الغذائية والرمضانية للمواطنين بكافة منافذ البيع والمحلات والمولات التجارية بالأسعار المناسبة والصلاحية للاستهلاك وضرورة احكام الرقابة التموينية وكذا توافر عناصر الامان المختلفة للعاملين فى كافة المواقع والتصدي للاخطار قبل وقوعها حرصا على سلامة العاملين بقطاعات العمل المختلفة بالمحافظات.