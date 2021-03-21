طباخ تحت الطلب.. مهنة توفر احتياجات الأفراح والمناسبات السعيدة بجنوب سيناء

جنوب سيناء ـ محمد حسين

انتشرت فى جنوب سيناء ظاهرة وجود طباخين تحت الطلب، يتمثل دورهم فى تجهيز ولائم لحوم الأغنام والماعز والعجول الجاهزة، للمدعوين فى العزومات والأفراح ومناسبات سباقات الهجن.

وقال خلف السيد الفلسطينى أحد القائمين على هذه المشروعات، لليوم السابع، إنهم فريق عمل متكامل يتنقل للمكان الذى يتم دعوتهم إليه لتوفير كافة احتياجاته من وجبات اللحوم بكافة أنواعها وطريقة طهيها.

وأضاف أنهم وهم يتحركون ينقلون معهم كل أدوات المطبخ للتجهيز وهى أواني كبيرة فيها يتم الطبخ وتجهيز الأرز بكميات كبيرة ، ورؤوس الأغنام والماعز بكل أنواعها ومعها الجزار الذى مهمته الذبح وتقطيع اللحم، وأفران متنقلة جاهزة للطبخ إلى جانب الصوانى التى سيقدم عليها الطعام.

وأوضح خلف أنهم يتحركون من مكانهم الرئيسى فى مدينة رأس سدر ومدينة الطور، ويتنقلون إلى حيث يتم دعوتهم للأفراح والمناسبات، التى يكون القائمين عليها يدعون أعداد من الضيوف ويحتاجون لتجهيزات ضخمة تفوق إمكانياتهم.

وقال إنهم كما يتواجدون فى هذه المناسبات يقومون خلال أوقات انطلاقة سباقات الهجن فى مدن شرم الشيخ ونويبع بجنوب سيناء ، واى مكان تكون فيه الفعاليات بنصب خيمة هى مطبخ لأعداد الطعام وبجوارها خيمة اخرى فيها يتم عرض مايحتاجه المتواجدين فى السباق من كل أنواع وأحجام الأغنام والماعز.

وأوضح انه فى مناسبة سباقات الهجن تتواجد حول مضمار السباق خيام للقبائل وفيها يقومون بدعوة ضيوفهم على ولائم، ويستعينون بهم كطباخين حيث كل ما عليهم تحديد عدد الضيوف واختيار انواع الاغنام التى يريدونها، ويتم ذبحها وسلخها وتقطيعها وطبخها و تجهيزها بنظام "المناسف" حيث صينية الأرز وفوقها اللحم بالتوابل والسلطات .

وقال انه يستعين بأكثر من 10 شباب كلا له دوره مابين طباخ وشيف وجزار لافتا انه فى العادة يكون الإقبال على شراء لحوم "الخرفان" وهى ذكور الأغنام ويفضل البدو فى ولائهم قطع اللحم الكبيرة ،وأن تقدم وجبة الطعام ساخنة .

وبدوره قال محمد أحمد البطل، شيف متنقل يرافق فرق الطبخ، إن دوره وضع لمساته على الطعام وتجهيز الوجبات بشكل مناسب حسبما يطلب منه "الزبون" موضحا ان طلبات الأفراح تختلف عن طلبات العزومات فى سباقات الهجن، كما ان هناك طلبات خاصة لأشخاص كوجبات عادية.



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طباخ تحت الطلب (4)



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طباخ تحت الطلب (7)



طباخ تحت الطلب (8)