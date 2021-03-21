ضبط مخزن لغش التقاوى بالدقهلية..والزراعة تطالب بالتعامل مع المنافذ المعتمدة

كتبت أسماء نصار

أعلن الدكتور أحمد عضام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بوزارة الزراعة ، أنه تم تكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع التقاوى بجميع المحافظات وبناء على ذلك قامت لجنة من فحص واعتماد التقاوى بالاشتراك مع شرطة مباحث التموين بالتحرك إلى محافظة الدقهلية مركز بنى عبيد قرية منشاة غازى .

وأضاف عضام أنه بالمرور على ثلاجة تخزين البطاطس تبين قيام صاحب الثلاجة، تعبئة ذرة شامية مجهولة المصدر معاملة باللون البنفسجى ومعبأة فى عبوات ورقية بكمية 4 طن ( 3 طن مجهزة للتعبئة و1 طن داخل عبوات ورقية زنة 5ك) مدون عليها بيانات إحدى الشركات الكبرى المنتجة لتقاوى الهجن بمصر وبداخل العبوات بطاقات اعتماد مزورة، وحرر محضر بالمخالفات بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

وتناشد وزارة الزراعة جميع المزارعين تحرى الدقة قبل شراء التقاوى وعدم التعامل إلا مع المنافذ المعتمدة والمرخصة من الوزارة.

وأكد أن الإدارة تقوم بدورها في إحكام الرقابة على سوق التقاوى ومنافذ البيع وضبط المخالفات وتحرير محاضر غش تجاري وذلك للحفاظ علي صناعة التقاوي في مصر كما تقدم بالشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة التى قامت بعملية التفتيش والضبط والمشكلة من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بالدقهلية.