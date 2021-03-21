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شيخ الأزهر للأبناء: "كونوا لأمهاتهم كما كن لكم"

الأحد، 21 مارس 2021 06:43 م
شيخ الأزهر للأبناء: "كونوا لأمهاتهم كما كن لكم" فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر
كتب لؤى على

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احتفى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بيوم الأم، من خلال تدوينة نشرها على صفحتيه الرسميتين بموقعى التواصل الاجتماعى، فيسبوك وتويتر، وجه فيها رسالة للأبناء "كونوا لأمهاتكم كما كُنَّ لكم".

وجاء نص تغريدة شيخ الأزهر "الأم هى تجسيد لأسمى معانى الحُبِّ والعطاء، والتضحية والوفاء، وهى المأمن فى المُلمات، وحِصن القلب فى الفَزَعَات، أعلى ربُّنا منزلتها؛ فجعل الجنَّة عند قدميها، وكرَّر نبيُّنا ﷺ فى برِّها الوصية، فقال: «أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك» فكونوا لأمهاتكم كما كُنَّ لكم.

وكان قد وجّه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، تحية إعزاز وتقدير لكل أم مصرية بذلت الغالى والنفيس من أجل تربية أبنائها، وضحّت لتصنع منهم نموذجًا نافعًا لوطنه يتحلّى بالقيم والأخلاق والانتماء.

كما وجّه الأمين العام للمجمع الدكتور نظير عيّاد التحية والتقدير لكل أم تحمّلت مرارة الفراق وقدمت أبنائها شهداء فداءً لتراب هذا الوطن، وحماية لأبنائه من مكر أعدائه، حتى يعيش المصريون فى أمان وطمأنينة.

وأوضح الأمين العام أنه ينبغى أن نؤكد فى هذه المناسبة الطيبة على دور الأم الفعّال فى المجتمع، فهى شريك أساسى فى بنائه وتنميته، وهى من تقوم على تربية وإعداد جيل من الشباب قادر على مواجهة التحديات والوقوف أمام الصعاب.

 


شيخ الازهر

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الاحتفال بعغيد الام

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