اليوم السابع
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شباب القاهرة يجملون شوارع المعادى وروض الفرج.. صور

الأحد، 21 مارس 2021 01:42 م
شباب القاهرة يجملون شوارع المعادى وروض الفرج.. صور مبادرة لتجميل شوارع القاهرة
كتب ــ سيد الخلفاوى

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واصل عدد من الشباب أعمال تجميل الشوارع فى مبادرة تحت إشراف محافظة القاهرة، حيث تم تطوير ودهان أرصفة "شارع زهراء المعادى الرئيسي ونفق الزهراء من خلال مشاركة الشباب وأفراد المجتمع المدنى بهدف تفعيل قيم المشاركة الإيجابية ودعم الشباب وغرس قيم المشاركة والانتماء بالتنسيق مع مركز شباب زهراء المعادى. 
 
كما انطلقت فعاليات المبادرة فى حى روض الفرج، حيث شملت رفع كفاءة ميدان السوق وشارع ترعة جزيرة بدران، وشارك الدكتور حسام فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية ورئيس الحى فى فعاليات المبادرة التى شهدت مشاركة عدد كبير من شباب وكوادر حى روض الفرج.
 
ويتم تنفيذ المبادرة تحت رعاية اللواء محافظ القاهرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في الفترة من 19 مارس حتى 5 إبريل فى جميع شوارع وميادين العاصمة القريبة من مراكز الشباب بالمحافظة، وذلك بمشاركة 5 آلاف شاب من مراكز الشباب على مستوى العاصمة.
 
وتهدف المبادرة إلى تجميل بعض الميادين والشوارع القريبة من مراكز الشباب بطلاء الأرصفة وتنظيف الشوارع ورفع المخلفات بمحيط 2.5 كم لكل مركز شباب وإزالة التشوهات عن الجدران ووضع بانرات للتعريف بأبرز المشروعات القومية للدولة المصرية قديماً وحديثًا .
 
ووفرت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة كافة الأدوات المطلوبة والخامات اللازمة لأعمال الدهانات والرسم على الحوائط والمعدات الخاصة بأعمال النظافة للمساهمة في الحملة، حيث تضم القاهرة 76 مركزًا تشارك فى هذه المبادرة .
 
 
تجميل الشوارع
تجميل الشوارع

مبادرة تجميل الشوارع
مبادرة تجميل الشوارع

شباب مشاركين فى المبادرة
شباب مشاركين فى المبادرة

اعمال التجميل
اعمال التجميل

 


محافظة القاهرة

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القمامة

اخبار القاهرة

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