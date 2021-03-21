دراسة أمريكية: ثلاثة أرباع وفيات كورونا تعرضوا لوصول الفيروس للقلب

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أجرتها مستشفى ماساتشوستس العام الأمريكية، عن أن ثلاثة أرباع الأشخاص الذين توفوا بسبب فيروس كورونا تعرضوا لوصول الفيروس التاجي لقلوبهم، وفقًا للدراسة الأكثر تفصيلاً لأنسجة القلب حتى الآن، كما كان هؤلاء الأشخاص أيضًا أكثر عرضة من المرضى الذين لم يتعرضوا لغزو قلبي لإيقاعات غير طبيعية في القلب قبل وفاتهم.

ووفقاً لمجلة "Science mag" تقدم الدراسة نظرة ثاقبة حول كيفية تسبب فيروس كورونا في تلف القلب- وكيف يمكن أن تساعد بعض العلاجات.

قال جوزيف ماليزيفسكي، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية في مايو كلينيك والذي لم يشارك في الدراسة، إن النتيجة "ترسم صورة للعلاقة بين الفيروس ومشاكل القلب."

العلماء لديهم أدلة كثيرة على تلف القلب لدى مرضى كورونا، بعض الناس، على سبيل المثال، يظهرون مستويات مرتفعة من التروبونين، وهي جزيئات يتم إطلاقها في الدم عند إصابة القلب.

عانى آخرون من التهاب الكيس المحيط بالقلب - والتهاب القلب نفسه لكن لم يتضح ما إذا كانت هذه المشكلات ناجمة عن هجوم فيروس كورونا على القلب مباشرةً ، أو أن الضرر ناتج عن استجابة مناعية مفرطة النشاط.جزء من المشكلة هو أن الدراسات السابقة مختلطة حول ما إذا كان كورونا يمكن أن يغزو أنسجة القلب.

وقال جيمس ستون، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية في مستشفى ماساتشوستس العام الأمريكية، إن العديد ممن لم يعثروا على الفيروس يستخدمون تفاعل البوليميراز المتسلسل أو تحليل (RT-PCR).





يعمل تحليل RT-PCR عن طريق اكتشاف الحمض النووي الريبي الفيروسي في الأنسجة، ثم عمل العديد من نسخ الحمض النووي منه.

قام العلماء أيضًا بتحليل حوالي 1000 قطعة من أنسجة القلب - أكثر من 20 عينة من كل 41 مريضًا تم فحصهم وهذا يمثل ضعف عدد العينات لكل مريض في معظم الدراسات.

كان فيروس كورونا موجودًا في 30 من قلوب المرضى ، وفقًا لتقرير الفريق اليوم في Modern Pathology وفقط هؤلاء المرضى عانوا من رجفان أذيني جديد ، وسرعة وعدم انتظام ضربات القلب ، أو دقات قلب مبكرة أو إضافية ، مقارنةً بالمرضى الآخرين في الدراسة.

من غير الواضح ما إذا كان الفيروس قد هاجم القلب بشكل مباشر في هذه الحالات أم لا، وكانت معظم خلايا القلب المصابة عبارة عن خلايا مناعية، والتي كان من الممكن أن يغزوها كورونا في أماكن أخرى من الجسم قبل أن تنتقل إلى القلب، كما أنه من غير الواضح ما إذا كان الفيروس - وليس الخلايا المناعية نفسها - هو الذي يسبب المشاكل.

بغض النظر، قد تساعد الدراسة في تفسير سبب كون الستيرويد ديكساميثازون مفيدًا جدًا لبعض المرضى.

كان هذا الدواء من أوائل الأدوية التي تم اكتشافها لمنع الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الحاد وهو يقلل الالتهاب ، لذلك ربما يكون قد حد من وجود كورونا في القلب.

وقال نيكولاس هندرين، زميل طب القلب في مركز ساوثويسترن الطبي بجامعة تكساس" فقط 50٪ من المرضى الذين عولجوا بالديكساميثازون كان لديهم الفيروس في قلوبهم، مقارنة بـ 90٪ من المرضى الذين لم يتعاطوا الدواء لكن مقارنةً بالتجارب السريرية الكبيرة، فإن عدد المرضى في هذه الدراسة الجديدة صغير، مما يجعل من المستحيل القول إن دواءً ما يحمي القلب بشكل أفضل من الآخر."