تحرير 539 مخالفة مرورية وضبط 3 سائقين لتعاطيهم المخدرات بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت مباحث المرور بأسوان، اليوم الأحد، من تحرير 539 مخالفة مرورية متنوعة، خلال حملة بتوجيهات من اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، وتحت إشراف العميد أحمد سامى، مدير إدارة المرور، ورئاسة العميد محمد زردق، رئيس مباحث المرور.

وأسفرت نتائج الحملة المرورية، عن ضبط سيارة وتوك توك بدون ترخيص، والتصالح الفورى فى 81 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 84 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 128 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 117 مخالفة متنوعة.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان، دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطى المخدرات.

وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.