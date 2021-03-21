تجارة حلوان: إعلان نتائج الترم الأول بعد أسبوعين من انتهاء الامتحانات

كتب ـ محمد صبحى

أكدت الدكتورة أمانى فاخر وكيل كلية التجارة بجامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، انتظام الدراسة بالفصل الثانى فى الكلية، موضحة أن الدراسة ستكون أون لاين خلال الـ3 أسابيع الأولى لانطلاقها من خلال منصة الجامعة التعليمية.

وأضافت الدكتورة أمانى فاخر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الدراسة بالفصل الثانى بالنسبة لطلاب البرامج الخاصة بالزمالك ستكون بنظام التعليم الهجين بحيث يكون أسبوع حضوريا للطلاب وأسبوع أون لاين بمتابعة منصة الجامعة التعليمية.

وأشارت وكيل كلية التجارة بجامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه بالنسبة لنتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول سيتم إعلان نتائج طلاب البكالوريس خلال أسبوعين من انتهاء الامتحانات، لافتة إلى أن إعلان نتائج طلاب البرامج الخاصة ستكون خلال يومين.

وكان المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الدوري، أمس، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وحضور الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى الشكر إلى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإدارى وكافة العاملين بالجامعات والمعاهد، لتواجدهم وسط الطلاب أثناء أداء الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسى الأول، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عقد الامتحانات، كما وجه الوزير الشكر إلى الطلاب لوعيهم الكبير وعدم انسياقهم وراء مروجى الشائعات والأخبار الكاذبة التى استهدفت إثارة البلبلة والتشويش على الطلاب بشأن الامتحانات، وكذلك التزامهم باتباع الإجراءات الاحترازية ومساهمتهم فى نجاح امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وشدد الوزير على البداية الجادة للفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد، والالتزام بتطبيق نظام التعليم الهجين، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعى لأكثر من يومين أسبوعيًا، وطلاب الكليات العملية من 3-4 أيام أسبوعيًا وفقا لطبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة.