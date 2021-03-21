بعد إدراج أعضائها على قوائم الإرهاب.. اعرف أرقام ارتبطت بخلية داعش بولاق

كتب إيهاب المهندس

في 15 مارس 2021، سطرت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، وسعد الدين سرحان، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش بولاق الإرهابية"، وتوجد أرقام مرتبطة بالدعوى منها:

1 ـ الرقم "4"، ويشير لعدد المتهمين في الدعوى.

2 ـ الرقم "5"، ويشير لرقم دائرة الإرهاب التي نظر ت الدعوى.

3 ـ الرقم "8"، ويشير لعدد الجلسات التي نظرتها المحكمة في القضية وكان آخرها جلسة 17 مارس الجارى والتي شهدت الحكم على المتهمين.

4 ـ الرقم "1"، ويشير للمتهم الوحيد الذى حصل على حكما بالمؤبد.

5 ـ الرقم "3"، ويشير لعدد المتهمين الذين صدر بحقهم حكما بعدم جواز نظر الدعوى ضدهم لسابقة الحكم عليهم في ذات التهمة في قضية آخرى.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2016 بنطاق محافظتى الجيزة وشمال سيناء، أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى، ووجه لباقى المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تدريبات عسكرية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.