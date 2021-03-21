اليوم السابع
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الصحة الفلسطينية: الوضع الوبائى فى البلاد لا يزال خطرا

الأحد، 21 مارس 2021 03:43 م
الصحة الفلسطينية: الوضع الوبائى فى البلاد لا يزال خطرا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
رام الله /أ ش أ/

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أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مى الكيلة، أن الوضع الوبائى فى فلسطين لا يزال خطرا، مشيرة إلى أن الإجراءات الحكومية التى اتخذت منذ بداية الجائحة وحتى اليوم ساهمت فى التقليل من الخسائر والضحايا على المستوى الصحي.

وأوضحت الكيلة ـ خلال استعراضها الوضع الوبائى فى فلسطين أمام مؤتمر الأكاديميين المنعقد فى كندا عبر تقنية (زووم) ـ إلى أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بدأت اليوم، وتستهدف الكوادر الصحية العاملين فى المستشفيات العامة والخاصة والأهلية، ومرضى الكلى ومرضى السرطان وكبار السن فوق 75 سنة.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى أن وزيرة الصحة أعربت عن شكرها لكل من دعم القطاع الصحى الفلسطينى فى مواجهة جائحة فيروس كورونا من أصدقاء على مستوى العالم أو داعمين من داخل فلسطين، مؤكدة أن مساندة المجتمع المحلى ودول العالم الصديقة ساهمت فى دعم القطاع الصحى الفلسطينى بشكل كبير أمام هذه الجائحة.

وعلى نفس الصعيد، قرر رافع رواجبة محافظ قلقيلية بشمال الضفة الغربية، اليوم الأحد، إغلاق قريتى كفر قدوم وجيوس، شرق قلقيلية، لمدة خمسة أيام، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال رواجبة إنه بعد الرجوع إلى وزارة الحكم المحلى ومديرية الصحة بالمحافظة، تقرر إغلاق القريتين إغلاقا شاملا، اعتبارا من اليوم وحتى صباح الخميس المقبل، لإتاحة المجال أمام طواقم الطب الوقائى لتحديد خارطة المخالطين واستكمال عملها.

 


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