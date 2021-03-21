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الجنايات تواصل اليوم محاكمة المتهم بقتل زوجته وشقيقها فى المرج

الأحد، 21 مارس 2021 08:00 ص
الجنايات تواصل اليوم محاكمة المتهم بقتل زوجته وشقيقها فى المرج محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة المتهم بقتل زوجته وشقيقها بسبب خلافات أسرية فى المرج. تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار محمد، وعضوية المستشارين كمال الدين همام وشريف كلحى.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة الكلية، عن تورط المتهم فى قتل زوجته وشقيقها، عمدًا مع سبق الاصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهما وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض "سكين"، وما أن ظفر بهما حتى انهال عليهما بالطعنات، فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهما.


استكمال المحاكمة

جنايات القاهرة

قتل زوجته

زوجته وشقيقها

قسم المرج

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