اعتقال 10 أشخاص وفرض الطوارئ وحظر التجوال لمواجهة زحام الربيع في ميامي بيتش

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن عمدة مدينة ميامى بيتش الأمريكية دان جيلبر قد أعلن حالة الطوارئ وفرض حظر تجول، وقال إن الحشود التي شهدتها المدينة مؤخرا، مع بداية عطلة الربيع، أكبر مما يمكنهم التعامل معها.

وفى تصريحات للشبكة ، قال جيلبر إن عددا كبيرا جدا من الناس يأتون حقا بدون نية إتباع القواعد، والنتيجة كانت مستوى من الفوضى والاضطراب، وهذا شيء أكثر مما يمكننا أن نتحمله.

وقالت الشرطة فى ميامى بيتش فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، إنها اعتقلت على الأقل عشرة أشخاص فى بداية حظر التجول. وأوضح متحدث باسم الشرطة أن الضباط بدأوا فى تفرقة الحشود فى الثامنة مساء بالتوقيت المحلى، وحققوا فى النهاية مستوى من الالتزام.

ويستمر حظر التجول وإغلاق الطرق فى المقاطعة الترفيهية بالمدينة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، بحسب ما قال عمدة المدينة فى مؤتمر صحفى، كما سيتم إغلاق المرور غير المحلى فى التاسعة مساء أيضا.

وقال مسئولون لقناة الحرة الأمريكية إن حشودا كبيرة كانت خارجة عن السيطرة ملأت الشواطئ فى عطلة الربيع وتسببت فى تدمير ممتلكات بعض المطاعم وتشاجرت فى الشوارع.. وقالت السلطات إن الأعداد الهائلة كانت أكبر من حشود عطلة الربيع المتوقعة، وأكدت أن الأمر تسبب بقلق لدى الجهات الأمنية.

وبحسب القناة الأمريكية، تعتبر السياحة مصرد الداخل الأكبر للمدينة ولولاية فلوريدا بشكل عام، التي حققت أكثر من 91 مليون دولار من الإيرادات فى 2018.

وكانت عطلة الربيع الماضى خسارة كبيرة للولاية بسبب جائحة كورونا التي أوقفت الحياة فى مناطق عديدة حول العالم.